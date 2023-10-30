Tekirdağ

MSC Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte'nin eşi, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in kızı Ela Soyuer Aponte'nin önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla "MSC Türkiye" ismi verilen 24 bin 346 konteyner taşıma kapasiteli, 80 metre yüksekliğe ve 400 metre uzunluğa sahip gemi Asyaport Limanı'na yanaştı.

Geminin ilk uğrağını Tekirdağ'a yapması nedeniyle limanda tören düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak proje ve faaliyetle denizcilikte sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 büyüdüğünü ifade eden Ünüvar, "Küresel ekonominin dünya genelinde 2023 yılında yüzde 2,9 gelecek yıl ise yüzde 3,1 büyümesi bekleniyor. Bizde bu büyümeye paralel olarak 2023 yılı sonunda yüzde 4,4, 2024 yılında ise yüzde 4 büyüme beklenmektedir. Dünyada taşımacılığın hacim bazında yüzde 84'ü, ülkemizde ise 86'sı deniz yoluyla yapılmaktadır. Deniz taşımacılığından aldığımız payın en önemli göstergelerinden biri de liman tesisleridir." dedi.

"Dünyanın 12. büyük filosuna sahibiz"

Ünüvar, Asyaport Limanı'nın da önemli limanlardan biri olduğunu belirtti.

Asyaport Limanı ile toplamda 4 limanının dünyada ilk 100 liman arasına girdiğinin altını çizen Ünüvar, "Bu limanlarımızın başarısı yatırım ve sektörün gelişiminin önemli bir göstergesi. Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde denizcilikte öncü bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda gemi inşa yan sanayinde önemli aşamalar kaydettik. 85 faal tersanelerimiz gemi siparişinde 7'nci, gemi tonajına göre ise 11'inci pozisyonda." diye konuştu.

Dünyanın en büyük gemilerinden birine "Türkiye" isminin verilmesinden dolayı Aponte ailesine teşekkür eden Ünüvar, bu ebatlarda Türk bayraklı gemiler de görmek istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin gemi inşasında önemli gelişmeler kaydettiğini dile getiren Ünüvar, "Ülkemiz 1,5 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi. 138 bin gemi insanımız mevcut. 1 milyonu aşkın da amatör denizcimiz mevcut. 103 denizcilik eğitim kurumu ile nitelikli personel yetiştiriyoruz. Gemi insanlarımızın da istihdamına yönelik 37 ülkeyle imzalanmış anlaşmamız var. Dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek dünyanın 12. büyük filosuna sahibiz." dedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Tekirdağ'ın önemli bir ticaret kenti olduğunu söyledi.

Tekirdağ için bugün önemli bir gün olduğunu ifade eden Şentop, "MSC Türkiye ismiyle beraber ilk olarak Türkiye'ye gelmesi ve dünyanın en büyük konteyner gemisinin Tekirdağ'a gelmesi çok önemli." diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de Tekirdağ'ın 3 limanı ile ülke ihracatına katkı sağladığını dile getirdi.

Tekirdağ'ın önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirten Soytürk, "Bugün dünyanın en büyük konteyner gemisi şehrimizde. Ela Hanım ve Aponte ailesine özel bir teşekkürde bulunmak isterim. Çünkü dünyanın en büyük konteyner gemisine Türkiye ismi verdiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

MSC Başkanı ve Üst Yöneticisi Aponte de gemiye Türkiye isminin verilmesi süreciyle ilgili bilgi verdi.

MSC Türkiye CEO'su Hasan Piroğlu da şirket çalışmalarını anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, gemi kaptanına, Şentop da Aponte ailesine plaket verdi.

Daha sonra protokol üyeleri kurdele kesilmesinin ardından gemiyi gezdi.

Programa, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, oda başkanları, kurum müdürleri ve iş adamları katıldı.