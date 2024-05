İstanbul

Kariyerine sığdırdığı birçok başarılı albümün yanı sıra 17 kez Grammy ödülü kazanan İngiliz müzisyen Sting, 25 Mayıs'ta Almanya'nın Dresden şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

ABD'li müzisyen Bruce Springsteen, 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Sunderland kenti, 25 Mayıs'ta da Fransa'nın Marsilya kentinde sahne alacak.

İngiliz pop ve rock sanatçısı Rod Stewart 22 Mayıs'ta Bratislava, 24 Mayıs'ta Almanya'nın Nürnberg kentinde konser verecek.

ABD'li müzisyen Taylor Swift, devam eden dünya turnesinin Portekiz ayağında, 24 ve 25 Mayıs'ta Lizbon'da sevilen şarkılarını yorumlayacak.

İngiliz blues ve rock müzisyeni Eric Clapton, Avrupa turnesine 24 Mayıs'ta Londra ve 26 Mayıs'ta Paris'te vereceği konserlerle devam edecek.

Metallica Münih'te iki konser verecek

60 yılı aşkın kariyerinde çok sayıda başarıya imza atan İngiliz rock müzik grubu The Rolling Stones, "Stones Tour '24" başlıklı dünya turnesi kapsamında, 23 ve 26 Mayıs'ta ABD'nin New Jersey kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Müzik kariyerinde 50 yılı geride bırakan Avustralyalı hard rock grubu AC/DC de geçen hafta başladığı dünya turnesini, 25 Mayıs'ta İtalya'nın Reggio Emilia kentinde vereceği konserle sürdürecek.

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, "M72" adlı dünya turnesine 24 ve 26 Mayıs'ta Münih'te vereceği konserlerle başlayacak.

Kolombiyalı rap yıldızı J Balvin yarın Köln, 22 Mayıs'ta Paris, 24 Mayıs'ta da Brüksel'de konser verecek.

Hard rock grubu Five Finger Death Punch ise 26 Mayıs'ta Münih'te sahne alacak.

Sergiler ve fuarlar

Çekya'nın başkenti Prag'da, ülkenin en büyük kitap fuarı olarak bilinen "Book World Prague" uluslararası kitap fuarı, 23-26 Mayıs'ta kitapseverleri ağırlayacak. Çok sayıda ülkeden yayınevini konuk edecek fuarın ana teması, Franz Kafka olacak.

Sanat fuarlarında ise Lizbon'da 23-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "ARCOlisboa" çağdaş sanat fuarı öne çıkıyor. Toplam 15 ülkeden 470 sanatçının eserlerini sergileyeceği fuarda 84 galeri yer alacak.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 23-26 Mayıs'ta uluslararası çağdaş sanat fuarı "Art Thessaloniki" yapılacak. Farklı ülkelerden 10 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda, çağdaş sanat örneklerinin görülebileceği 25 galeri yer alacak.

Film festivalleri

ABD'nin Colorado eyaletinde belgesel film festivali "Mountainfilm", 23-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çok sayıda ülkeden belgeselin gösterileceği festivale, uluslararası alanda tanınmış 100'ün üzerinde belgesel yapımcısı ve yönetmen konuk olacak.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da "Indie Lisboa" film festivali 23 Mayıs'ta kapılarını sinemaseverlere açacak. Jürisinde, yönetmenler Kamal Aljafari, Dounia Sichov ve Nuno Galopim'in yer alacağı festivalde 14 ayrı dalda ödül verilecek.

Polonya'da 26 Mayıs'ta "Krakow Uluslararası Film Festivali" başlayacak. Bu yıl 64'üncü kez düzenlenecek festival, 2 Haziran'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

George Miller'ın yazıp yönettiği ve başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ile Tom Burke'ün yer aldığı "Furiosa: A Mad Max Saga" filmi 24 Mayıs'ta ABD sinemalarında olacak.

Aynı tarihte Mark Dindal'ın yönettiği animasyon film "The Garfield Movie", Andrew Hyatt'ın yönettiği biyografi filmi "Sight", Marco Bellocchio imzalı "Rapito" ve Valerie Kontakos'un yönettiği "Queen of the Deuce" belgeseli vizyona girecek.