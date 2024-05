İstanbul

Ünlü pop yıldızı Taylor Swift, bu yılki dünya turnesine 9 ve 12 Mayıs'ta Paris'te vereceği konserle başlayacak.

Alman metal grubu Rammstein'ın 2024 turnesi kapsamındaki ilk konserleri de 11 ve 12 Mayıs'ta Çekya'daki Letnany Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Kolombiyalı müzisyen J Balvin, 8 Mayıs'ta Amsterdam, 10 Mayıs'ta Kopenhag ve 12 Mayıs'ta Oslo'da sahne alacak.

ABD'li müzisyen Olivia Rodrigo, İngiltere turnesi kapsamında 7 Mayıs'ta Glasgow, 10-11 Mayıs'ta da Birmingham'da hayranlarıyla buluşacak.

Eric Clapton 9 Mayıs'ta Newcastle, 11 Mayıs'ta da Liverpool'da solo konser verecek.

Rock müzisyeni Sting, 9 ve 10 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentinde sahne alacak.

The Rolling Stones, geçen ay başladığı dünya turnesine yarın ABD'nin Arizona eyaletindeki konserle devam edecek. Grup 11 Mayıs'ta da Nevada'da sahne alacak.

Klasik müzik etkinliklerinde ise Hollandalı viyolonist ve orkestra şefi Andre Rieu'nun 11 Mayıs'ta Belfast'ta vereceği konser öne çıkıyor.

Rus piyanist Alexandra Dovgan ise 8 Mayıs'ta Barselona'daki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da seyirciyle buluşacak.

Fuarlar ve sergiler

New York'ta 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek "Bağımsız Sanat Fuarı", bu hafta öne çıkan sanat etkinlikleri arasında yer alıyor.

Fuar kapsamında açılacak 40 sergide, dünya çapında bağımsız sanat eseri örnekleri sergilenecek.

Amsterdam'da 9 Mayıs'ta sanatseverlere kapılarını açacak "Art On Paper" fuarında 4 gün boyunca karakalem, sulu boya, yağlı boya ve guaj boya alanında öne çıkan sanat çalışmaları sergilenecek.

Güney Kore'nin Busan kentindeki "Art Busan" fuarında da çeşitli sanat dallarından seçkin eserler, 160'ın üzerinde galeriyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yaklaşık 60 bin ziyaretçinin beklendiği fuar 4 gün sürecek.

Arjantin'de 25 Nisan'da kapılarını açan "Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı" ise 13 Mayıs'a kadar kitapseverleri bekliyor.

Film festivalleri

İtalya'nın Sestri Levante kentinde yarın başlayacak "Uluslararası Riveria Film Festivali" 12 Mayıs'a kadar devam edecek. 35 yaş altı sinemacıların filmleri ve her yaştan sinemacıların belgesellerinin değerlendirileceği festivale, aralarında Raoul Bova, Ambra Angiolini ve Giulia Innocenzi'nin yer aldığı ünlü İtalyan oyuncular misafir olacak.

ABD'nin Washington eyaletinde "50. Seattle Uluslararası Film Festivali" ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirilecek. Kapılarını 9 Mayıs'ta açacak festivale 100 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

ABD'de vizyona girecek filmler

Başrollerinde Freya Allan, Kevin Durand ve Dichen Lachman'ın yer aldığı Kingdom of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık) filmi, 10 Mayıs'ta ABD'de sinemalarda olacak.

Johnny Mack'in yazıp yönettiği komedi filmi "Not Another Church Movie" ve Jeff Fisher imzalı korku filmi "The Image of You", aynı tarihte ABD'de vizyona girecek.