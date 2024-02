İstanbul

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Goldmund Quartet ile Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu'nda 27 Şubat'ta gerçekleştireceği konser, öne çıkan müzik etkinlikleri arasında. Konserde ünlü piyanistin kendi bestelerinin yanı sıra Schumann ve Mozart'ın efsaneleşmiş eserleri de seslendirilecek.

İsveçli şarkıcı Maher Zain, 2 Mart'ta Singapur'da konser verecek. Singapore Expo Hall'da gerçekleştirilecek konserde ünlü sanatçı, sevilen parçalarını yorumlayacak.

George Pehlivanian yönetiminde, İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda 29 Şubat'ta sahne alacak Senfoni Orkestrası'na, piyanist Roman Borisov eşlik edecek. Orkestra, Pyotr İlyiç Çaykovski ile Antonin Dvorak'ın eserlerinden oluşan bir repertuvara yer verecek.

İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da 28 Şubat'ta Rus piyanist Grigory Sokolov, müzikseverlerle buluşacak.

Aynı mekanda 29 Şubat'ta İspanyol müzisyen Ona Cardona ve Trio Pedrell grıubu sahne alacak.

Almanya'daki Philharmonie Berlin konser salonunda 2 Mart'ta Hamburglu folk müzik grubu Mischpoke, "Klezmer High Life" albümündeki şarkıları seslendirecek.

Yeni albümler

İngiliz müzisyen Sami Yusuf'un Paris Filarmoni salonunda orkestra eşliğinde verdiği konserlerden derlenerek oluşturulan "When Paths Meet Vol. 2" albümü 28 Şubat'ta piyasaya sürülecek.

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson'ın yeni solo çalışması "The Mandrake Project", 1 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak.

Ministry grubunun yeni albümü "Hopium For The Masses" ve Güney Afrikalı müzisyen Tyla'nın "Self-Titled" albümü 1 Mart'ta piyasalarda olacak.

Sergiler ve fuarlar

Los Angeles'ın kapsamlı sanat fuarlarından "Spring/Break Art Show", 27 Şubat-3 Mart'ta gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında çok sayıda sanatçının çalışmaları, 40 ayrı sergide sanatseverlerle buluşacak.

Los Angeles'ın bir diğer sanat fuarı "Felix Art" ise 28 Şubat-3 Mart'ta yapılacak. Fuarda bu yıl 60 uluslararası galeri yer alacak.

New York'ta, bu yıl 31'incisi düzenlenen "Outsider" sanat fuarı, 29 Şubat-3 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Fuarda yağlı boya, cam, heykel ve fotoğraf sanatlarına ait çalışmalar sergilenecek.

Londra'da 1-3 Mart'ta modern ve çağdaş sanat örneklerinin sunulacağı "Collect" fuarı yapılacak. Dünya çapında sanat örneklerinin 45 ayrı galeride bir araya geleceği fuarda, sevilen eserlerin müzayede satışı da gerçekleştirilecek.

Dubai'deki en büyük sanat etkinliklerinden "Art Dubai", 1-3 Mart'ta bu yıl 17. kez sanatseverlere kapılarını açacak. Modern ve dijital eserlerin galerilerinin sunulacağı fuarda dünya çapında ünlü sanatçıların söyleşileri de olacak.

Sevil Dolmacı Dubai, 27 Şubat-26 Mart'ta, Alman sanatçı Robert Janitz'in "Sign of the Times" başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, sanatçının Meksika'daki stüdyosunda ve Sevil Dolmacı Art Residency kapsamında İstanbul’da kaldığı sürede ürettiği ve Doğu ve Batı arasındaki zengin kültürel etkileşimi ustalıkla yansıtan eserlerinden oluşuyor.

Film festivalleri

ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen "Sun Valley Film Festivali", bu hafta gerçekleştirilecek en popüler festivaller arasında yer alıyor. Kurmaca, belgesel, epizodik, kısa ve çocuk filmleri kategorisinde yapımların izlenebileceği festival 28 Şubat-3 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İskoçya'da 28 Şubat'ta başlayacak Glasgow Film Festivali'nde ise farklı kategorilerde yüzlerce film, sinemaseverlerle buluşacak. Festival 10 Mart'a kadar sürecek.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 29 Şubat-1 Mart'ta gerçekleştirilecek "RENDR" festivali, çeşitli film gösterimlerinin yanı sıra film yapımcılığının teknik detaylarına dair atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

ABD'nin Columbia kentinde 29 Şubat'ta başlayacak "True/False" film festivalinde film, müzik ve sanat etkinlikleri bir araya gelecek. Festival 10 Mart'a kadar sürecek.

İspanya'da 1-10 Mart'ta düzenlenecek 27. Malaga Film Festivali'nde çok sayıda ülkeden gönderilen yapımlar, farklı kategorilerdeki ödüller için yarışacak.

New York'ta 2-17 Mart'ta "Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali" düzenlenecek. Çok sayıda animasyon filmin dünya prömiyerinin yapılacağı festivalde çocuklar için etkinlikler de gerçekleştirilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Korku filmi yönetmeni Nicholas Malden'ın seri halinde çektiği "The Vengeance of Dracula", "The Reincarnation of Dracula" ve "The Resurrection of Frankenstein" filmleri yarın vizyona girecek.

Thomas Walton imzalı korku filmi "Camp Pleasant Lake", 27 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Frank Herbert'ın romanından esinlenerek ilki 2021'de yapılan "Dune" serisinin ikinci filmi 1 Mart'ta beyazperdede olacak. Filmin başrollerinde Timothae Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson ve Javier Bardem rol alıyor.