Fransa'da 2 hafta sürecek "Nice Karnavalı", ülkenin güneyindeki Fransız Rivierası'nda 17 Şubat'ta başlayacak.

Karnaval, konserlerin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Dubai'de 15 Şubat'ta "Untold Dubai" festivali gerçekleşecek. Festival kapsamında Andy G, Don Diablo, Loyle Carner ve Major Lazer gibi elektronik müziğin ünlü isimleri sahne alacak.

Las Vegas'ta da 16-17 Şubat'ta "High Roller 2024" festivali düzenlenecek. Festivale Space Laces, Kai Watchi, Heritage ve Hol! katılacak.

İngiliz elektronik müzik grubu Depeche Mode, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da 13 ve 15 Şubat'ta iki ayrı konser verecek.

Çekya'daki Prag Belediye Binası'nda 12 Şubat'ta "En İyi Klasikler", 13 Şubat'ta "Mozart ve Dvorak'ın En İyileri" konserleri gerçekleştirilecek.

Almanya'da Philharmonie Berlin konser salonunda, klasik müzik grubu Mandelring Quartett, 15 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Amsterdam'daki Concertgebouw konser salonunda 13 Şubat'ta Amsterdam Senfoni Orkestrası, koro eşliğinde Gioachino Rossini'nin "Petite messe solennelle" konçertosunu seslendirecek.

Aynı mekanda Venezuelalı piyanist Gabriela Montero, Kuzey Hollanda Orkestrası ile 16 Şubat'ta sahne alacak.

İngiliz pop grubu Blue, 13 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14 Şubat'ta da Almatı kentinde konser verecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu'nda, ünlü piyes yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı "My Woman" (Kadınım) adlı müzikal melodrama 14 Şubat'ta sahnelenecek. Uzeyir Hajibeyli'nin yazdığı "If Not That One, then this one" (O olmasın, bu olsun) adlı komedi eseri ise 16 Şubat'ta aynı sahnede izlenebilecek.

Film festivalleri ve özel gösterimler

İngiltere'nin başkenti Londra'da 15-18 Şubat'ta "BFI Future Film" festivali gerçekleştirilecek.

Genç ve yeni sinemacılar için en popüler buluşma noktalarından biri olarak bilinen festivalde film gösterimlerinin yanı sıra sinemacıların çevre yapabilmesi için etkinlikler de düzenlenecek.

Almanya'da, 15-25 Şubat'ta gerçekleştirilecek 74. Berlin Film Festivali, 100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. Festivalde Belçikalı yönetmen Tim Mielants'ın "Small Things Like These" filminin dünya prömiyeri yapılacak.

Sergiler ve fuarlar

ABD'deki en kapsamlı modern sanat fuarlarından kabul edilen "LA Art Show" fuarı, 120'nin üzerinde galerinin katılımıyla 14-18 Şubat'ta Los Angeles'ta gerçekleşecek.

Miami'de bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Art Wynwood" fuarı, 14-18 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Filipinler'in başkenti Manila'da 16-18 Şubat'ta "Filipinler Sanat Fuarı" etkinliği yapılacak. Bu yıl 11. kez düzenlenecek fuarda, Güneydoğu Asya bölgesindeki modern ve çağdaş görsel sanat örnekleri sanatseverlerle buluşacak.

İtalya'nın Cenova kentinde, 16-18 Şubat'ta "Arte Genova" etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte medya sanatları, fotoğraf, seramik, cam ve 3 boyutlu sanat çalışmaları sergilenecek.

Güney Afrika'da "11. Investec Cape Town Sanat Fuarı", 100'ün üzerinde galeriyle farklı sanat dallarından seçkin çalışmaları sanatseverlere sunacak.

Vizyona girecek filmler

Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra bir dizi yabancı film de ABD'de vizyona girecek.

Ünlü müzisyen Bob Marley'in hayatını anlatan ve başrollerinde Terence Winter, Frank E. Flowers ile Zach Baylin'in rol aldığı "Bob Marley: One Love" filmi, 14 Şubat'ta sinemalarda olacak.

Aynı tarihte Klaus Menzel imzalı "What About Love" ve Irving Franco'nun yönettiği "Adam the First" filmleri beyazperdede yerini alacak.

William Eubank'in yönettiği ve başrollerinde Milo Ventimiglia, Russell Crowe ve Liam Hemsworth'un oynadığı "Land of Bad" filmi 16 Şubat'ta vizyona girecek.

Emma Westenberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Bleeding Love", Claudio Fah'ın yönettiği "No Way Up" ve Don E. FauntLeRoy'un yönettiği "Altered Reality" filmleri de 16 Şubat'ta vizyonda olacak.