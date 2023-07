NEVAL KÜTÜK

Kitapları 73 dile çevrilen, 89 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü Adayı Akif Manaf’ın, okurlar tarafından heyecanla beklenen yeni kitabı “Merak Nedir ve Nasıl Canlandırılır?” raflardaki yerini aldı.

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Merak” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, kitapta merak üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:

Her şeyden önce merak bir duygudur. Merak herhangi bir konuda bilgi edinmek, bir şeyleri öğrenmek veya anlamak için ortaya çıkan bir dürtüdür. Ayrıca bir şeyi yapma düşkünlüğü veya bir şeyle uğraşma hevesidir merak.

Tekâmül yolunda birey gerçek kendini bilmek ister ve gerçekten kim olduğunu merak eder. Bu, merak etmenin zirvesidir. Bütün diğer merak etmeler bu nihai meraka götüren yollardır. Zira insan merak etmenin zirvesine ulaştığında insanüstü insan olmaya doğru adım atar.

Bir insan, insan olmak için merakının peşinden gitmeli ve merak etmeyi asla bırakmamalıdır. Herkesin içinde doğuştan gelen merak dürtüsü vardır ama bu dürtü cahil kişiler tarafından köreltilebilir.

Çocuklar hep merak içinde yaşar ve her şey soru sormalarına neden olur. Onlar deniz kenarında merakla deniz kabuklarını inceler ve renkli taşları toplar.

Çocuk yabani bir çiçeği şaşırtıcı bulunca ona merakla bakar ve koparıp yanında götürür. Bir yabani çiçeği incelerken çocuk bir kelebeğin çiçeğe konduğunu görür ve gözleri merakla dolar.

Sırf meraktan çocuk kelebeği yakalamak ister ve yakalayamayınca kelebeğin peşinden koşar. Çocuğun her hücresi şaşkınlık ve merakla doludur. İşte hayatı yaşamaya değer kılan, insan evladının en önemli özelliği şaşırarak merak etmektir.

Şaşırarak merak etme özelliğini kaybeden insan yaşayan ölüye dönüşür. Merakın kaybolduğu an insan da kaybolur. Maddi illüzyon ormanında kaybolarak yolunu bulamaz. Aslında merakın ölümü, bireyselliğin de ölümüdür.

Gerçek şu ki bir insan merak hissetmediği an motivasyon gücünü kaybeder ve acizleşir. Merak etme ve kahkaha atma yeteneği dünyayı çılgınca araştırmaya, hayatı yaşamaya değer yapan özelliklerdir.

İşte şaşırmak, merak etmek, soru sormak ve yanıtı bulunca kahkaha atmak hayatı sadece yaşamaya değer değil, durmadan araştırmaya, keşfetmeye, müzik yapmaya, şarkı söylemeye, dans etmeye ve kutlamaya da değer yapar.

Kitaptan başlıklar:

Bu kitabı okuyan insan, merak konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!

Merak nedir? Merak psikolojisi nedir? Merak sosyolojisi nedir? Merak ideolojisi nedir? Merak nörolojisi nedir? Merak fenomeni nedir? Merak hazinesi nedir? Merak gizemi nedir? Merak mucizesi nedir? Merak mistisizmi nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu, Masumiyet ve Kuşku gibi insana dair hemen her konuda 89 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Merak Nedir ve Nasıl Canlandırılır?”, merak konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

