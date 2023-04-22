NEVAL KÜTÜK

Kitapları 73 dile çevrilen, 87 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü Adayı Akif Manaf’ın, insanlık tarihinde çığır açan yeni kitabı “Rüya Psikolojisi” raflardaki yerini aldı.

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Rüya Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. Kitapta yürütülen inceleme ve araştırma diyalektik, analitik, psikolojik ve fenomenolojik unsurlar içeriyor.

Kitap arka kapaktan:

İnsanlık tarihinde ilk defa bu kitapta “Rüya nedir?” sorusuna kesin ve tatmin edici yanıtlar sunulmaktadır. Rüya konusu insanlarda her zaman ilgi ve merak uyandırmıştır çünkü herkes her gece rüya görmekte ama bunun tam da ne olduğunu bilmemektedir!

Bugüne kadar saklı tutulan rüya gizemi açıklanmazsa insanlar kendilerine daha çok zarar verecek ve farkında olunmayan tehlikeler ortaya çıkacaktır. İşte bu kitabın amacı rüya gizeminin insanlığın hazır olduğu kısımlarını açıklamaktır.

Şayet bir insana rüyasında gelecekle ilgili bir bilgi veriliyorsa bu yoktan ortaya çıkmış bir gelecek bilgisi değildir. Peki, bu gelecek bilgisi nereden ortaya çıkmaktadır? İnsanlık tarihinde ilk defa bu sorunun yanıtı bu kitapta paylaşılmaktadır.

Peki, bir rüyada geleceği görmeyi sağlayan şey nedir? Asırlardır insanlar bunu merak etti ama doyurucu bir yanıt bulamadı! İşte bu kitapta çok merak edilen bu ve bunun gibi sorulara doyurucu ve bilimsel yanıtlar verilmektedir.

Kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu ve Masumiyet gibi insana dair hemen her konuda 87 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Rüya konusundaki doyurucu ve sürükleyici anlatımıyla elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Rüya Psikolojisi”, okuyucunun rüya konusundaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

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