NEVAL KÜTÜK

Kitapları 73 dile çevrilen, 90 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü Adayı Akif Manaf’ın, okurlar tarafından merakla beklenen yeni kitabı “Vicdan Psikolojisi” çıktı.

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Vicdan Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. Kitapta yürütülen inceleme ve araştırma diyalektik, analitik, psikolojik ve fenomenolojik unsurlar içeriyor.

Kitap arka kapaktan:

Bu kitapta insanlığa vicdan konusunda yepyeni bir paradigma sunulmaktadır. Nedir bu yepyeni paradigma? Dünyasal vicdan ve varoluşsal vicdan paradigması. Yani doğuştan herkeste var olan varoluşsal vicdan ve sonradan oluşturulan dünyasal vicdan!



Herkesin sahip olduğu dünyasal vicdana “sahte vicdan” diyoruz ve tekâmül sayesinde tezahür eden varoluşsal vicdana “gerçek vicdan” diyoruz. Bu iki tür vicdana sadece insan sahip olabilir çünkü yalnızca insan tekâmül edebilir.



Dünyevi vicdan, zavallı insanın içinde durmadan havlayan bir “köpektir”. Bu köpek küresel toplumun çıkar gruplarının havlayan köpeğidir ve kişi çıkar gruplarının dayattıklarına göre hareket etmezse köpek ısırmaya başlar.



Gerçek şu ki vicdan hücresinin anahtarı bireyin kendi cebindedir ama kişi onu nasıl kullanacağını bilmez. Bu hücrenin tuğlaları dayatmaların toprağıyla pişirilmiş, parmaklıkları ise beyin yıkamanın demiriyle örülmüştür.

Kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu, Masumiyet, Kuşku, Merak gibi insana dair hemen her konuda 90 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Vicdan konusundaki doyurucu ve sürükleyici anlatımıyla elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Vicdan Psikolojisi”, okuyucunun vicdan konusundaki tüm sorularına yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

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