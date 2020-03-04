Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İmzalar atıldı
İmzalar atıldı
Manisa’da zincirleme kaza: 2 ölü
Manisa’da zincirleme kaza: 2 ölü
Çeşme'de 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çeşme'de 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz gençlerimizdir
Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İmzalar atıldı

Ukrayna'da Türk şirketi Onur Taahhüt tarafından inşa edilecek, ülke tarihinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen köprü için Başbakan Oleksiy Gonçaruk'un da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:10
0 Okunma
İmzalar atıldı

Ukrayna'nın Zaporoje kentinde inşa edilecek ve Dinyeper Nehri üzerinden geçecek olan kara yolu köprüsü ihalesini kazanan Onur Taahhüt şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz ve Genel Koordinatörü Emre Karaahmetoğlu, projenin imza töreninde Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk ile bir araya geldi.

"UKRAYNA İÇİN SEMBOLİK ANLAMI VAR"

Zaporoje kentinde yapımına 15 yıl önce başlanan ancak çeşitli gerekçelerle tamamlanamayan köprü projesinin Ukrayna için önemini vurgulayan Gonçaruk, "Ekibimiz için bu köprü, sembolik öneme sahip. Zaporoje köprüsü, yolsuzlukların ve popülizmin sembolü. 15 yıldır bu köprüyü inşa edemediler. Hükümetimiz buna bir son verdi. Biz bu 'yolsuzluk sembolünü', 'büyük inşaat atılımının' simgesine dönüştürüyoruz" dedi.

"ÜLKE TARİHİNDE BU PROJENİN BENZERİ YOK"

Ukrayna Devlet Kara Yolları Kurumu Ukravtodor’un Genel Müdürü Oleksandr Kurbakov ise "Zaporoje köprüsü ülke için çok büyük öneme sahip. Çok zorlu bir mühendislik projesi. Modern Ukrayna tarihinde bunun bir benzeri yok" diye konuştu.

Onur Taahhüt Genel Koordinatörü  Emre Karaahmetoğlu da projenin Ukrayna için öneminin altını çizerek, "Şirket olarak önemli bir sorumluluk aldık. Bu projeyi en kısa süre içinde tamamlamak ve köprüyü halkın kullanımına sunmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Zaporoje'de Dinyeper Nehri üzerinden geçecek ve şehrin farklı yakalarını birbirine bağlayacak köprünün uzunluğunun 9,1 kilometre olacağı açıklandı. Borispol-Dnipro-Zaporoje-Mariupol N-08 Otoyolu kapsamında inşa edilecek projenin tamamlanma süresinin 48 ay olduğu belirtildi. Onur Taahhüt projeyi 11 milyar 918 milyon grivna (yaklaşık 478 milyon dolar) teklif vererek kazanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaTürkiyeKöprüİnşaat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Ukrayna'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım
BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım
Almanya'da koronavirüs paniği: Market rafları hızla boşalıyor
Almanya'da koronavirüs paniği: Market rafları hızla boşalıyor
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3117’ye yükseldi
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3117’ye yükseldi
İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 66’ya yükseldi
İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 66’ya yükseldi
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048’e yükseldi
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048’e yükseldi
Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız
Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız
Filipinler’de silahlı kişi AVM’de 50 kişiyi rehin aldı, temaslar sürüyor
Filipinler’de silahlı kişi AVM’de 50 kişiyi rehin aldı, temaslar sürüyor
İranlı meclis üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İranlı meclis üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı