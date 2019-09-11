Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101922
ALTIN
276.722
DOLAR
5.7509
STERLİN
7.0927
EURO
6.3240
Faizi sıfıra indirin
Son Dakika
Faizi sıfıra indirin
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Son Dakika
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 
Son Dakika
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E...
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
İş fırsatları için hemen tıkla!

Faizi sıfıra indirin

Trump’tan Fed’e faizi sıfıra ya da daha aşağıya indirme çağrısı

Faizi sıfıra indirin

Trump’tan Fed’e faizi sıfıra ya da daha aşağıya indirme çağrısı

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:08
13 Okunma
Faizi sıfıra indirin

İstanbul, (DHA)

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin mevcut borcunu yeniden finanse edebilmesi için ABD Merkez Bankası’na (Fed) faizleri sıfıra “veya daha düşük bir düzeye indirme” çağrısı yaptı.

ABD’nin her zaman en düşük faizi ödemesi gerektiğini belirten Trump, diğer ülkelerin “şu an yaptığı” ve ABD’nin yapması gereken şeye Fed Başkanı Jerome Powell’ın “saflığının” izin vermediğini öne sürdü. 

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fed faizleri sıfıra veya daha düşük bir düzeye indirmeli ki biz de borcumuzu yeniden finanse edebilelim. Faiz oranları çok daha düşük bir düzeye indirilmeli ve aynı anda dönemleri de uzatılmalı. Harika bir paramız, gücümüz ve bilanço tablomuz var. ABD her zaman en düşük faizleri ödemeli. Enflasyon yok! Yapmamız gereken ve diğer ülkelerin zaten yaptığı şeylere Fed ve Jay Powell’ın saflığı izin vermiyor. Bazı ‘kalın kafalar’ yüzünden hayatta bir kez karşımıza çıkacak bir fırsatı kaçırıyoruz!”

Trump, geçen hafta da Fed Başkanlığı’na Powell’ı atamanın bir hata olduğunu söylemişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpAbd BaşkanıFedFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kraliçe, anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı
Kraliçe, anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı
Filistin basını: İsrail İHA’sı düşürüldü
Filistin basını: İsrail İHA’sı düşürüldü
Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya tebrik
Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya tebrik
Zimbabve eski Devlet Başkanı Mugabe hayatını kaybetti
Zimbabve eski Devlet Başkanı Mugabe hayatını kaybetti
ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye 'seyahat' uyarısı
ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye 'seyahat' uyarısı
Rum liderden doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın
Rum liderden doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın
ABD’de yolcu gemisinde yangın
ABD’de yolcu gemisinde yangın
ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı
ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı
Fransa’da bıçaklı saldırı
Fransa’da bıçaklı saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans