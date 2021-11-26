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BAKÜ EKONOMİK FORUMU

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC), Azerbaycanın Bağımsızlığının 30. yıldönümüne adanmış UNEC Ekonomi Forumu'na Bakü'de ev sahipliği yapacak.

26 Kasım 2021 Cuma 14:41
30 Okunma
BAKÜ EKONOMİK FORUMU

VHA

UNEC Ekonomi Forumu Bakü 2021, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC), Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ve Bakü'deki diğer kuruluşlar tarafından organize edilecektir. Forum, dijital ekonominin kolaylaştırılması gibi pandemi sonrası dönem için belirlenen aşamaların yanı sıra bir dizi sosyo-ekonomik dönüşümü içeren Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden yolu kapsayacak. Ayrıca Forum, önde gelen kamu ve özel kuruluşları ve deneyimli endüstri isimlerini bir araya getirerek, katılımcılara en son ekonomik ve sosyal gelişmeyi, zorlukları ve fırsatları tartışmak ve belirlemek için bir platform sağlayacaktır.

UNEC Ekonomi Forumu'nda Prof. Dr. Sayın SANCAR ve Prof. Dr. Muhammed Yunus gibi Nobel Ödüllü kişilerin yanı sıra büyük özel ve kamu kuruluşlarının başkanları, yerel ve uluslararası profesyoneller ve diğer endüstri uzmanları katılacak. 

Ayrıca, etkinlikte YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvarın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan da konuşmacı olarak yer alacaktır.

Forumun ana sloganı "Zafere Giden Yol" dur. UNEC Ekonomi Forumu aşağıdaki konulara odaklanacaktır:

• Değişen küresel ekonomik sistemde nasıl lider konuma gelinir;

• Küresel ekonomik büyümenin önündeki temel zorluklar;

• Yüksek teknoloji üretim ekosistemi;

• Ekonominin dijital dönüşümü;

• Yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma;

• Sosyal Güvenlik;

• İşletme;

• Pandemi sonrası dönemin ekonomik zorlukları;

• Pandemi sonrası iş dönüşümü;

• Azerbaycan ekonomisinin geçmişinin ve geleceğinin gözden geçirilmesi;

Forum, 3 gün boyunca 5 panelden oluşmaktadır. Paneller aşağıdaki gibidir:

- PANEL 1: Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma stratejisi: küresel eğilimler ve yerel faktörler

- PANEL 2: Pandemi sonrası dönemde bilim ve eğitim

- PANEL 3: Ekonominin Dijital Dönüşümü: Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar

- PANEL 4: Pandemi sonrası dönemde iş dönüşümü

- PANEL 5: Karabağ'a Büyük Dönüş: Sürdürülebilir Yerleşim ve Ekonomik Yeniden Bütünleşme

 4 Aralık'ta konukların Karabağ ziyareti de etkinlik programında yer alıyor.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiyi unecforum.az web sitesinde ve aşağıdaki iletişim adreslerinde bulabilirsiniz.

Forum instagram sayfası: Instagram.com/uefbaku

Forum Facebook sayfası: Facebook.com/uefbaku

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.11.2021 16:38
Anahtar Kelimeler:
UNEC Ekonomik Formu Baküde…
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