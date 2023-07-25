Bolu

Pilsen kentinde gerçekleştirilen organizasyonda klasik yay kategorisindeki final mücadelesini kazanarak altın madalyanın sahibi olan Eroğlu, Bolu'ya geldi. Eroğlu, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve genç sporcular tarafından karşılanan Eroğlu, kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

Karşılama töreninde konuşan Güler, milli sporcunun Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini belirterek, "Merve Nur'un madalyayla döneceğinden eminim. Merve Nur'a güveniyoruz, yolu açık olsun. Çok güzel başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edecek. İstiklal Marşı'mızı bütün dünyanın önünde gururla okutturacak, bayrağımızı göndere çektirecek." şeklinde konuştu.

Eroğlu ise hedefinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.

AA