Ankara
Başkent Berlin'de gerçekleştirilecek şampiyonanın ilk gününde malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışları yapılacak.
Eleme müsabakalarının 1 Ağustos'ta başlayacağı organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.
Olimpiyatlara kota vermesi açısında ayrıca önem taşıyan Dünya Okçuluk Şampiyonası, 6 Ağustos'ta sona erecek.
Türkiye'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Klasik yay
Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar: Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Fatma Maraşlı
Makaralı yay
Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız
Kadınlar: Hazal Burun, İpek Tomruk, Irmak Yüksel
AA