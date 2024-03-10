Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon için Tekir Kapı'da hazırlanan 870 metre uzunluğundaki pistte Türkiye, Norveç, İsveç, Fransa ve İtalya'nın aralarında olduğu 9 ülkeden 19 sporcu yarıştı.

İki grup halinde yarışan sporcularından grupta ilk 6'ya girmeyi başaran 12'si finalde yarışmaya hak kazandı, 4 sporcu ise grup turlarından sonra son şans turunun ardından finale adını yazdırdı.

Türkiye'yi bu alanda ilk kez temsil eden Galip Alp Baysan finale çıkarken, Şakir Şenkalaycı ise finale kalmayı başaramadı.

16 sporcunun mücadele edeceği final yarışları yarın yapılacak.