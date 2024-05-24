HABER: BURHAN AKDAĞ

Dünyanın en önemli Kalp doktorları bu yıl 72. Yapılacak olan Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi için İstanbul’a gelecek.

Bu kongrenin ev sahipliğini Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin gelecek dönem başkanlığını üstlenecek (President Elect) Prof.Dr Ergun Demirsoy yapacak.

Kongre, 25-28 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy Hilton Oteli’nde yapılacak ve ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından çok önemli cerrahlar bu toplantılarda bir araya gelip, deneyimlerini diğer meslektaşları ile paylaşacaklar.

Gelecek dönem dernek başkanlığını yapacak olan Kolan Hastanesi Kalp Damar cerrahisi Ana Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. Ergun Demirsoy’un yapacağı kalp ameliyatı kongrede canlı olarak yayınlanacak.

Kalp ve damar hastalıkları, günümüzde halen ölümlerin en önemli nedenlerinden biri. Bu kongre, bu alandaki yeni gelişmeleri tartışmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için eşsiz bir platform sunuyor. Dünya çapında kalp ve damar cerrahlarının buluştuğu bu kongre, sağlık alanında önemli ilerlemelere kapı aralayacak.