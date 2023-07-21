Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 22-30 Temmuz tarihlerinde Milano şehrinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada Türkiye'yi epe, kılıç ve flöre branşlarında 19 milli sporcu temsil edecek. Ön eleme maçları sonrası ana tabloda mücadele edecek sporcular belirlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda epe branşında Aleyna Ertürk, Berra Sonyüksek ve Hilmi Taha Ekenler, kılıçta Muhammed Anasız, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Iryna Shchukla Çiçek, flörede ise Nazlı Ceren Alioğlu, Fatıma Zehra Anbarlılar, Almıla Birçe Durukan, LalErtün, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Alp Eyüpoğlu ve Alp Tuna Korkmaz temsil edecek.

AA