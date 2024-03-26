2023’ün başında 1,2 trilyon lira hedefiyle yola çıkan Türk e-ticaret sektörü, yılı yaklaşık 1,5 trilyon lira seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz yıl dijital ödeme tutarı ise 80 milyar doları geçti. Sipariş sayısı bir önceki yıla göre %30’un üzerinde büyümeyle 5 milyarı buldu. Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaretten aldığı pay da %22’yi geçti. Her gün 12-15 milyon arası sipariş veriliyor. Sektör temsilcileri, ödeme yöntemlerinin 2024’de daha da çeşitleneceğini, büyümedeki artışın yıl sonunda dolar bazında %20’nin üzerinde olmasının beklendiğini ve bu yıl TL bazında ise 2,5 trilyon TL’ye ulaşılabileceğini değerlendiriyorlar.

e-ticaret sektöründeki büyüme depolamada DepOrtak’a talebi artırıyor

Bazı e-ticaret pazaryerlerindeki satıcı sayısı 200 bini geçmiş durumda. Günlük hayatına profesyonel çalışan, öğrenci, ev hanımı vs devam edip, e-ticarette her gün yüzlerce sipariş alan ve bunları müşterilerine ulaştıran binlerce insan arkada çalışıyor. Pandemi ile birlikte hızlı bir büyüme trendine giren e-ticaret, depolama alanına olan talebi de artırdı. Tüm dünyada ve Türkiye’de 5 bin m2 üzeri uzun dönem depolamalarda m2 kiralama maliyetleri 5 Dolar seviyesinden 10 Dolara kadar yükseldi.

DepOrtak platformunu 1,5 yıllık bir geliştirme dönemi sonrasında 1 Mart 2023'te canlıya aldıklarını anlatan DepOrtak kurucu ortağı Oruç Kaya, şunları kaydetti:

“DepOrtak ezber bozan teknolojileri ile hem klasik perakendecileri, hem de e-ticaret’in önde gelen pazaryerlerini etkilemeye devam ediyor. Ortaya koyduğumuz devrimsel teknolojilerle, bir taraftan mevcut depoların depolama kapasitelerini maksimize etmeyi sağlarken, diğer taraftan mevcutta depo olarak kullanılmayan atıl ama depolama için müsait alanları "Gri depo" konseptimizle, tıpkı AirBnb iş modeli mantığından depolama sektörüne kazandırıyoruz. Üreticilere, zincir marketlere, global markalara, e-ticaret satıcılarına Türkiye’de ve dünyanın her yerinde ürünlerini en uygun şartlarla konforlu bir şekilde depolamanın önünü açıyoruz. Örneğin, x ilaç firması bize geliyor ve “Türkiye’de 30 bin m2 yer ihtiyacımız var” diyor. Biz, onlardan bu hedef m2’de ne depolamayı hedeflediklerini ve beklentilerini alıyoruz. Sonra onlara, 5-6 farklı yerde toplamda 30 bin m2 alanı hızlıca tahsis edebiliyoruz. Süreci, tek dashboard’tan ve cepteki DepOrtak Kurumsal App’ten operasyonlarını uçtan uca yönetme gücü veriyoruz. Nakliyeye ihtiyaç duyduklarında da Tırport ile hızlı ve güvenli çözüm üretiyoruz. Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz de sadece ürünlerinin ticaretine odaklanıyorlar.” diye konuştu.

Dijitalleşme, lojistik yönetimini kökten dönüştürüyor

Tırport’un artırılmış-zeka (Augmented Intelligence) destekli teknolojileri mobilite gücü ile birleştiğinde, lojistik yönetimi çok daha sürdürülebilir, verimli ve uçtan uca denetlenebilir hale dönüşüyor. Gerçek-zamanlı konum-tabanlı teknolojiler, optimizasyon gücünün yarattığı akıllı eşleştirme imkanlarıyla kapasitelerin maksimize edilmesine olanak sağlıyor.

Lojistik sektörünü uçtan uca dijitalleştirerek kökten dönüştürdüklerinin altını çizen Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Tırport olarak, sektörün öncüsü olma sorumluluğuyla lojistiğin geleceğini şekillendirmeye, örnek iş modelleri geliştirerek yol açmaya ve paydaşlarımıza değer yaratmaya devam ediyoruz. Tırport ile nasıl nakliye ve lojistiği çözülmesi gereken bir sorun olmaktan çıkardık ve sektörde uçtan uca hızlı, ekonomik ve güvenli taşımanın önünü açtıysak, kurucu ortağı olduğum DepOrtak ile depolamayı da ülkemizde ve dünyada bir sorun olmaktan çıkarıyoruz.” şeklinde konuştu.