EDİRNE AA- Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilimsel Araştırma Projesi ve TÜBİTAK işbirliğinde üç yıl önce 2 dekarlık alanda oluşturulan bahçede, dünyadaki 60 ana ayçiçeği türü ve süs ayçiçekleri bulunuyor.

Yaz aylarıyla birlikte açmaya başlayan ve sarı tonların hakim olduğu bahçede farklı renklerdeki ayçiçekleri de yer alıyor.

Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı ve Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, Türkiye'nin en kapsamlı ayçiçeği koleksiyon bahçesinin Edirne'de yer aldığını söyledi.

Ayçiçeğinin anavatanı Amerika başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden getirilen ayçiçeklerinin ekimlerinin yapıldığını belirten Kaya, bahçede ayçiçeği araştırmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bahçede farklı iklim koşullarına dayanıklı türler bulunduğunu dile getiren Kaya, "Ayçiçeği çok önemli bir bitki. Bu yıl da gördük ki kuraklıktan çok sıkıntı çektik ülke olarak. Bu bahçe bize kuraklığa dayanıklı genler sunuyor." dedi.

Kaya, küresel iklim değişikliğiyle birlikte zorlu iklim koşullarına dayanıklı türlerin geliştirilmesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekti.

Bahçede çöllerde, kayalık alanlarda, dağlarda ve çok soğuk bölgelerde yetişen ayçiçeği türlerinin bulunduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim için çok değerli gen kaynakları. Bu anlamda bizim bilimsel araştırmaları yürütmek için yaptığımız bahçenin bölgemize kazandırılması çok önemli. Kuraklığa dayanıklı çok önemli gen kaynakları var. Bahçemizde ayçiçekleri, süs ayçiçekleri ve değişik renklerdeki türler var.

Burada oluşan floradan dolayı çevredeki arı ve böcek popülasyonları bahçeye geliyor. Bu anlamda da çok önemli. Bahçeyi sadece bir gen kaynağı olarak değerlendirmiyoruz. Edirne'ye güzel bir peyzajı olan yeni bir destinasyon kazandırmak istiyoruz. Burayı herkes gelip ziyaret etsin ve fotoğraf çeksin."

Kaya, süs ayçiçeğinin kent genelinde yaygınlaştırması için de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.