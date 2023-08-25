Haber: Mert Osman Erman

Bir sözcü, filmin yıldızlarının filmi tanıtamayacakları için Hollywood oyuncularının grevi devam ederken filmi yayınlamayacaklarını söyledi.

Timothée Chalamet ve Zendaya'nın başrolde olduğu Dune: İkinci Bölüm, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biriydi.

Yeni yayın tarihi, filmin artık gelecek yılın başında ödül sezonunda adaylık için yarış dışı kaldığı anlamına geliyor.

Dune: İkinci Bölüm, efsanevi kahraman Paul Atreides'in maceralarını anlatan Frank Herbert'in 1965 tarihli bilim kurgu devam filmidir.

Chalamet ve Zendaya'nın yanı sıra, seride Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Stellan Skarsgard da yer alıyor.

Serinin ilk filmi büyük bir eleştirel başarıydı ve Florence Pugh, Austin Butler ve Christopher Walken gibi ünlü oyuncuların katılımıyla Dune: İkinci Bölüm'e olan beklentiler hayli yüksekti. Ancak Warner Bros, yıldızların grevde olması ve filmin tanıtımını yapamaması nedeniyle planlanan tarihte yayınlamaktan çekiniyor.

Grev başladığından beri, tanıtım yasağı nedeniyle birçok film için zayıf açılış haftaları yaşandı

Warner Bros'un süper kahraman filmi Blue Beetle, 25 milyon dolarlık (19.8 milyon sterlin) bir açılışla başladı, bu da stüdyonun Dune'a büyük ölçekte yaptığı yatırımı tekrarlamaktan kaçınmak istediği oldukça düşük bir rakam.

Warner Bros'un yayın takvimindeki değişiklik, diğer yayınları da geciktirdi ve stüdyo bugün Godzilla x Kong: The New Empire'ı 15 Mart'tan 12 Nisan 2024'e kadar ertelediğini açıkladı.

İlk Dune filmi dünya genelinde 400 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde ettikten sonra, ikinci bölümün gecikmesi, Covid pandemisinden hala kurtulmaya çalışan sinema zincirleri için bir darbe olacak.

Hollywood grevleri devam ediyor



Amerikan Yazarlar Birliği üyeleri, akış çağında Hollywood stüdyolarıyla daha iyi bir anlaşma için birkaç aydır grevde bulunuyor.

Temmuz ayında, Hollywood aktörleri SAG-AFTRA sendikasından binlerce kişi, son dakika görüşmeleri sendikalarıyla ve büyük stüdyolar arasında önemli bir son tarih etrafında çöktüğünde greve katıldı.

Grevin başlamasıyla, Oppenheimer'ın oyuncu kadrosu sektördeki meslektaşlarına dayanışma amacıyla filmin galasından çıktı.

O zamandan beri basınla görünürlük ve röportajlar azalmış durumda, üretimdeki duraklama sektörde zincirleme etkileri etkiliyor. Birçok stüdyo, devam eden grevlerin etkisiyle projelerini zaten erteledi ve gelecekte daha fazla erteleme bekleniyor.

Orijinal olarak 2024 Mart'ında yayınlanması planlanan Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Sony tarafından süresiz olarak ertelendi, Disney de gelecek Star Wars, Marvel ve Avatar filmlerini yeniden düzenleyeceğini duyurdu.

Ödül sezonu Dune olmadan



2021'de Denis Villeneuve'nun ilk Dune filmi 10 Oscar adaylı

ğı aldı ve nihayet gece teknik kategorilerde üretim tasarımı, sinematografi, film kurgusu, ses, görsel efektler ve orijinal müzik kategorilerinde 6 ödül kazandı.

Önceki başarının ve ikinci bölüm etrafındaki erken ilginin ardından, beklenti filmin aynı kategorilerde ve daha fazlasında çok rekabetçi olacağı yönünde. Ancak genel kategoriler için Oscar başvuru son tarihi 18 Kasım 2023'tür ve ön eleme kısa listesi oylaması ve sonuçları Aralık'ta açıklanır.

Oylama dönemi daha sonra 11-16 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve resmi adaylıkların duyurusu 23 Ocak'ta yapılacak.

Bu, Dune: İkinci Bölüm'ün kesin olarak yarış dışı kaldığı ve filmin ekibinin 2025 yılına kadar yarışmak zorunda kalacağı anlamına gelir.

Dune'un yokluğu, Barbie ve Christopher Nolan'ın Oppenheimer gibi diğer ödül adaylarını sevindirebilir; bu iki film de yaz aylarındaki gişe başarılarının ardından gelecek yıl için ödüllerde iddialı gösteriliyor.

Grevler sonbahara kadar devam ettiğinden, Dune: İkinci Bölüm ödül sezonunda eksik olan tek aday olmayabilir, çünkü film endüstrisi zincirleme etkileri görmeye ve hissetmeye devam ediyor.