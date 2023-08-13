Haber: Beyza Betül Cihan

Bu sendrom, mide içeriğinin aşırı hızlı bir şekilde ince bağırsaklara geçmesi sonucu meydana gelir. Kişilerin yedikleri yiyeceklerin sindirim süreci normalden daha hızlı ilerler ve bağırsaklara ani bir şekilde boşalır. Bu durum, genellikle mide küçültme veya mide bypass ameliyatı geçiren kişilerde görülür.

Belirtileri Nelerdir?

Dumping Sendromunun belirtileri yiyeceklerin hızlı bir şekilde bağırsaklara geçmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu belirtiler arasında şunlar bulunabilir:

Mide Bulantısı ve Kusma: Yedikten hemen sonra mide bulantısı hissi ve kusma meydana gelebilir. Karın Ağrısı: Şiddetli karın ağrısı ve kramp hissi oluşabilir. İshal: Yiyeceklerin hızla bağırsaklara geçmesi ishale neden olabilir. Çarpıntı: Kalp atışlarının hızlanması, çarpıntı hissi yaşanabilir. Terleme ve Üşüme: Ani terleme ve üşüme hissi oluşabilir. Baş Dönmesi ve Bayılma: Kan şekeri düzeyindeki ani değişiklikler nedeniyle baş dönmesi ve hatta bayılma meydana gelebilir.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dumping Sendromunun tedavisi, öncelikle beslenme alışkanlıklarının ve diyetin gözden geçirilmesini gerektirir. Özellikle şekerli yiyeceklerden, yüksek karbonhidratlı gıdalardan ve sıvıların yemekle birlikte tüketiminden kaçınılmalıdır. Küçük ve sık öğünler tercih edilmelidir. Doktor önerilerine uygun olarak beslenme programı oluşturulmalıdır.

Eğer belirtiler hala devam ediyorsa, doktor ilaç tedavisi önerebilir. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Dumping Sendromu, mide ameliyatları sonrasında dikkate alınması gereken bir komplikasyondur. Doktorunuzun önerilerine uymak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek bu sendromun etkilerini minimize etmede yardımcı olabilir.