Yaz sezonu ile birlikte düğün sezonu açıldı. Bu noktada ünlülerin gözde ismi ise Hüseyin Kurt. Birçok ödülün de sahibi olan Hüseyin Kurt ünlülerinde en çok tercih ettiği isim. Gerek çekim alanları gerekse kompozisyonlarının profesyonelliği ile başarısını sürdüren isim için ise en zor kısım randevu kısmı. Bu yüzden kış döneminde şansınızı denemeniz oldukça önemli.



Diğer yandan Hüseyin Kurt bu dönemde çok daha büyük süprizler ile sevenlerini mutlu etti. Yeni klip projeleri olan ismin özellikle de yurtdışında klip çekme gibi bir projesi var. Bu noktada en önemli kısımlardan biri de çok ünlü birisinden bir teklif aldı yönünde. Klip ve fotoğraf çekimi için tekliflerin geldiğini belirten ünlü isim şimdiler de ise kapalı bir kutu. İlerleyen dönemde projelerini hayata geçirecek olan isim şimdilerde oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor.