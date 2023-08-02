İSTANBUL - Eyüpsultan'ın Düğmeciler Mahallesi'nde düzenlenen 2. Aşure Günü etkinliğinde, nüfusu temsilen 17 bin 489 kase aşure ikram edildi. Etkinlikte mahalle sakinleri tarafından imece usulüyle aşure pişirildi ve vatandaşlara dağıtıldı. Düğmeciler Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen 2. Aşure Günü etkinliğinde, duanın ardından mahalledeki en yaşlı kadın Mihane Akdere ile en yaşlı erkek Hamit Sarıcalı, aşure kazanına malzeme attı. Kaynatılan aşure, Şevki Bey Camisi'nde öğle namazı sonrasında vatandaşlara ikram edildi. Etkinliğe katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, muharrem ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunup mahalle sakinlerine aşure dağıttı.

“Mahallemizin nüfusu 17 bin 489 kişi adına aşure pişiriyoruz”

Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan da aşurenin imece usulü yapıldığını belirtti. Bu yıl etkinliğin ikincisini düzenlediklerini aktaran Özcan, "Geçen yıl muhtarlığımızda denemek için yaptık. Bu yılki etkinliği bütün mahallemize yayarak, 'mahallemizin nüfusu 17 bin 489 kişi adına aşure pişiriyoruz' diye yola çıktık. Herkes gücü nispetinde aşure kazanına ne getiriyorsa onlar bağışlarını yaptılar. Malzemelerini aldık, aşure kazanımızı kaynattık" ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Özcan ise uygulamayı çok beğendiğini ve her yıl devam etmesini istediklerini kaydetti.

HABER: EMİR YÜCEL