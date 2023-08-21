ESKİŞEHİR- Renkli ve farklı bir repertuar hedefi ile çalışmalarına sürdüren şehir tiyatrolarının, sezon başında sahneleyeceği “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı yeni oyununun yönetmenliğini usta rejisör Murat Atak üstleniyor.

Yazdığı birçok eserle Türk Tiyatrosuna birbirinden değerli tiyatro metinleri kazandıran Mehmet Baydur’un kaleme aldığı oyun, toplumsal yaşamıza mercek tutuyor ve sıradan hayatları olan ve kendileri gibi olmayanları da gözünü kırpmadan ötekileştiren, sıradan insanların içler acısı halini, oldukça mizahi bir dille anlatıyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Devlet Tiyatrosu tasarımcısı Büşra Doğan’ın, ışık tasarımını ise Soner Erdoğmuş’un üstlendiği oyun Ekim ayı içerisinde ilk gösterimini gerçekleştirecek ve sezon boyunca şehir tiyatroları sahnelerinde Eskişehir izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

HABER: MERVE ELÇİ