Haber: Damla Oya Erman

Önümüzdeki üç yıl boyunca komisyon, küresel bir yalnızlık salgını olarak nitelendirilen bu "acil sağlık tehdidi"ni ele alma yollarına odaklanacak, en son bilimleri gözden geçirecek ve insanların sosyal bağlantılarını güçlendirmelerine yardımcı olacak stratejileri tasarlayacak. Komisyon, Afrika Birliği Gençlik Elçisi Chido Mpemba ve ABD Genel Cerrahı Dr. Vivek Murthy'nin ortak başkanlığını yapacak; Murthy, sosyal izolasyonun riskleri hakkında geniş kapsamlı bir şekilde yazılar yazmış ve bu konuyu görev süresinde en önemli meselelerden biri olarak benimsemiştir.

Murthy, sağlığa yönelik "hafife alınan" bir tehdit olduğunu söyledi ve "Uzun süre yalnızlık, gölgelerin ardında var olmuş, görülmemiş ve hafife alınmış, zihinsel ve fiziksel hastalıklara neden olmuştur" dedi. "Şimdi, bunu değiştirmek için bir fırsatımız var."

Komisyon üyesi ve Google'ın Baş Sağlık Görevlisi Dr. Karen DeSalvo, klinisyen olarak ve New Orleans Sağlık Komiseri olarak "harika bakımın önemli olduğunu, ancak bu bakımın bir bağlamda gerçekleşmesi gerektiğini" ve bu bağlamın sosyal bağlantıyı içerdiğini öğrendiğini belirtti.

Sosyal bağlantının olmadığı durumlarda, insanların kolayca kenara itilebildiğini ve izole olabildiğini ifade eden DeSalvo, "İnsanlar kolayca kenarlara sürüklenebilir ve izole olabilir ve bu da sağlık sonuçlarını etkiler" dedi. Örneğin, bir felaketin ardından evlerin sıcaklığının arttığı bir durumda kapıları çalmak ve insanları sığınaklara gitmeye ikna etmeye çalıştıklarında, birçok insanın yalnızlık nedeniyle gitmekte zorlandığını söyledi.

Yalnızlık, son zamanlarda kamu sağlığı sektöründe büyük ilgi görmüştür. Geçen hafta, New York eyaleti cinsel terapist Dr. Ruth Westheimer'ı ilk yalnızlık elçisi olarak atadı. Murthy, yalnızlıkla başa çıkmak ve "ülkemizin dokusunu onarmak" için bir çerçeve ortaya koymuştu. Bu sadece bir ABD fenomeni değil; 2018'de Birleşik Krallık, yalnızlıkla mücadele etmek üzere ilk bakanını atamıştı.

Araştırmalar, belirli türde sosyal bağlantı eksikliğinin kötü zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğunu ve anksiyete, depresyon ve intihar riskini artırdığını göstermektedir.

Murthy, "Sosyal bağlantı kopukluğu, dünya genelinde gördüğümüz daha geniş bir zihinsel sağlık krizinin temel itici gücü haline geldi" dedi. Yaklaşık bir milyar insanın - her 8 kişiden birinin - bir zihinsel sağlık sorunuyla yaşadığını, bunların çeyreğinin ergenler olduğunu söyledi.

Yalnızlık ve sosyal izolasyon aynı zamanda kötü fiziksel sağlıkla da ilişkilidir. Sosyal bağlantı eksikliği olan insanlar, erken ölme riski altındadır. Yalnızlık ve sosyal izolasyon, uzun süredir düşük bağışıklık fonksiyonu ve yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler problemlerle ilişkilendirilmiştir ve inme riskini %30 artırır. Ayrıca bilişsel gerilemeye katkıda bulunur ve demans riskini %50 artırır. İzole olan insanlar ayrıca sigara içme, aşırı içki içme ve daha hareketsiz olma gibi daha sağlıksız alışkanlıklara sahip olma eğilimindedir.

Yalnızlığın sağlık üzerindeki etkisi o kadar yaygındır ki, bir çalışma bunu günde 15 sigara içmeye benzetti.

Sosyal izolasyon ve yalnızlık üzerine yapılan birçok araştırma genellikle yaşlılara odaklanmıştır. Yaşlı yetişkinler daha yüksek risk altındadır çünkü genellikle kendi başlarına yaşarlar, daha fazla aile veya arkadaş kaybetmişlerdir ve işitme kaybı gibi fiziksel sorunlara daha yatkındırlar, bu da onları sosyal olmaktan uzaklaştırabilir. Ancak yalnızlık sadece yaşlı insanları etkileyen bir durum değildir.

Geçen ay yayımlanan 142 ülkede yapılan bir anket, yetişkinlerin neredeyse 4'te birinin kendini çok yalnız hissettiğini veya oldukça yalnız hissettiğ

ini gösterdi. Çocuklar da bağışık değildir; bazı çalışmalar, çocukların ve ergenlerin en azından bazen yalnız hissettiğini bulmuştur.

Yapılan çalışmalar, Covid-19 pandemisinin bu hissiyatları daha da kötüleştirmiş olabileceğini göstermektedir; sosyal izolasyon ve yalnızlık, gençlerin depresyon ve anksiyete belirtilerini olumsuz etkilemiştir.

Doğası gereği sosyal varlıklar olmalarına rağmen, insanlar pratikle sosyalleşmeye alıştıkça sosyalleşmekte daha iyi hale gelir. Ohio State Üniversitesi'nde psikiyatri alanında yardımcı doçent olan Dr. Ryan Patel, pandeminin izolasyonunun insanların normalde sahip oldukları "daha yumuşak, kolay sosyal etkileşimleri" sınırladığını ve etkisinin hâlâ hissedildiğini, özellikle gençler arasında olduğunu söylüyor.

"Bu tür etkileşimleri alınca, bu, özellikle gençler arasında, yüksek sosyal ortamlarda olmak, bu tür etkileşimleri almadıklarında anksiyete yaratıcı olabilir" diyor Patel, ki o da WHO komitesinin bir parçası değil.