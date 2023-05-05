CENEVRE AA- Ghebreyesus, DSÖ'nün Kovid-19 ve küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un son 3 senede hayatı alt üst ettiğine işaret eden Ghebreyesus, salgın nedeniyle 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğinin DSÖ'ye rapor edildiğini ancak bu rakamın daha fazla olduğunu bildiklerini belirtti.

Ghebreyesus, Kovid-19 nedeniyle sağlık sistemlerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ve milyonlarca kişinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını anımsattı.

Kovid-19'un bir sağlık krizinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Kovid-19, ciddi ekonomik çalkantılara neden oldu, seyahat ve ticareti sekteye uğrattı, işletmeleri kapattı ve milyonları yoksulluğa sürükledi." dedi.

Ghebreyesus, Kovid-19 nedeniyle sınırların ve okulların kapandığını, insanların hareketlerinin kısıtlandığını ve milyonlarca insanın psikolojik sıkıntılar yaşadığını da söyledi.

Kovid-19'un aşılama ve insanların bağışıklığının artması nedeniyle bir yılı aşkın süredir düşüş trendinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bu nedenle birçok ülkenin Kovid-19 öncesi hayata döndüğünü aktardı.

"Bu karar, Kovid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez"

Ghebreyesus, "Dün DSÖ Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana (Kovid-19'un) uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyi kabul ettim. Büyük bir umutla Kovid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiğini ilan ediyorum ancak bu Kovid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta Kovid-19 her 3 dakikada bir can aldı ve bunlar sadece bildiğimiz ölümlerdi." diye konuştu.

Virüsün kalıcı olduğunu ve hala can almaya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, vaka ve ölümlerde yeni artışlara neden olabilecek yeni varyantların ortaya çıkma riskinin devam ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, söz konusu kararın ani şekilde alınmadığının altını çizerek, "Bu karar, bir süredir dikkatlice düşünülerek, planlanarak ve verilerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle alındı. Kovid-19 dünyamızı bir kez daha tehdit ederse, başka bir Acil Durum Komitesini toplamaktan çekinmeyeceğim." şeklinde konuştu.

DSÖ verilerine göre, Aralık 2019'da başlayan Kovid-19 yaklaşık 7 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde toplam 765 milyon 222 bin 932 doğrulanmış Kovid-19 vakası kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 30 Ocak 2020'de DSÖ tarafından "halk sağlığı acil durumu" ilan edilmişti.