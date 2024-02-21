Ankara

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Kurumun kurulduğu günden bu yana çalışmalarını "Su Vatandır" anlayışıyla sürdürdüğünü belirterek, DSİ'nin, işletmeye aldığı baraj ve göletlerle 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirdiğini ifade etti.

Tamamlanan projelerle 71 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığına ve yaklaşık 2 milyon hektar alanın taşkınlardan korunduğuna dikkati çeken Balta, "Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir." bilgisini verdi.

Ankara'daki yatırımlar

Ankara'daki yatırımlara da değinen Balta, "Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Ankara'da inşa ettiğimiz 35 sulama tesisi ile 233 bin 100 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık." ifadesini kullandı.

Balta, başkentte refah düzeyinin artması için 167 tesisle 80 milyar 244 milyon lira yatırım yaptıklarına işaret ederek, "Ankara'da son 21 yılda 27 baraj ve 10 gölet inşa ettik ve böylece 320 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık." dedi.

Ankaralı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveriyle işlediklerini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Şu anda 7 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanmasıyla 47 bin 80 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 77 adet taşkın koruma tesisi ile Ankara şehir merkezi, 116 adet yerleşim yeri ve 1200 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 8 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."

Balta, işletmeye alınan 3 hidroelektrik santrali (HES) tesisinin yıllık 186,65 gigavatsaat enerji ürettiğini belirterek, "Kurulu gücü 31,36 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 282 milyon 240 bin lira katkı sunuyoruz. Yaklaşık 31 bin 360 hanenin enerji ihtiyacını Ankara'da kurulu HES'lerle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.