İSTANBUL - ‘Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat’” sloganıyla su sporları tutkunlarına yönelik başlatılan eğitimlerden 14-60 yaş arası vatandaşlar faydalanabilecek. Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında düzenlenecek olan eğitimlerin ilk dönemi 20 Mayıs-16 Haziran, ikinci dönemi ise 17 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, eğitimler ise profesyonel eğitimciler tarafından verilecek. Kartal ‘da ikamet eden vatandaşlara yönelik olarak düzenlenecek eğitimlerin 5 Mayıs’ta başlayan ön kayıt başvuru süreci ise 14 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan; www.kartal.bel.tr ziyaret edilebilir.

HABER: EMİR YÜCEL