Padova, Ankara

Milli takım, Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'daki final maçında Portekiz ile karşılaştı.

Büyük çekişmenin yaşandığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında 2 gol birden atan, Türkiye karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Maçın bitiş düdüğüyle büyük bir coşku yaşayan milli takım, hep birlikte "Türkiye" tezahüratları yaptı.

Karşılaşmayı yerinde izleyen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, görüntülü görüşmede tüm oyuncuları tebrik etti.

Maçı tribünden izleyen Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de karşılaşma sonunda oyuncuları tebrik ederek, coşkuya katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da Aydın'ı arayarak futbolcuları kutladı.

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz’i finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Organizasyon başlamadan önce şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen milli takımımız ile gurur duyuyoruz. Ülkemize ikinci kez şampiyonluk kupası getiren tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

AA