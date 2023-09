Konya

Konya'da 24 Ağustos-1 Eylül'de kampa giren Özel Sporcular Federasyonu Judo Milli Takımı'nın Antrenörü Hamza Selen, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi dört erkek sporcuyla temsil ettikleri dönemde iki şampiyonluk yaşadıklarını hatırlattı.

Avrupa Şampiyonası'nda alınan başarıların ardından hedefleri büyük tuttuklarını vurgulayan Selen, "Özel sporcular judo branşında antrenörlük kursunu açtık. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın öncülüğünde Türkiye'ye judo branşını yaymak için elimizden geleni yaptık. Başlarda sayımız 10-20 iken şimdilerde 70-80 arası değişen sayıda sporcumuz var. Sporcu sayımızın her geçen gün arttığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Gittiğimiz her kategoride şampiyon olmayı hedefliyoruz"

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonasının 3-10 Eylül'de İtalya'da yapılacağına değinen Selen, "Burada da çok iddialıyız. İlk defa judo down branşında 2 kadın sporcu götüreceğiz. Gittiğimiz her kategoride şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bireysel müsabakaların ardından mix dediğimiz takım oyunları var. İtalya'da hem bireysel hem de takım olarak ülkemizi temsil edeceğiz. Orada da hedefimiz İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağımızı göndere çekmek. Takım halinde de altın madalya sahibi olmak istiyoruz." diye konuştu.

Büyük hedef 2024 Trisome Oyunları

Salgın nedeniyle 2024'e alınan Trisome Oyunları'nın çok önemli olduğuna dikkati çeken Selen, "Down sendromluların olimpiyatları dediğimiz 2024 Trisome Oyunları 19-26 Mart'ta Antalya'da yapılacak. Ülkemizde yapılacak bu oyunlarda 7 erkek, 7 kadın sporcuyla ülkemizi temsil edip, birinci sırada yer almak istiyoruz." dedi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Talha Ahmet Erdem ise Portekiz'de Dünya Şampiyonluğu İtalya'da Avrupa Şampiyonluğu yaşadığını belirterek, aynı başarıyı tekrarlamayı hedeflediğini kaydetti.

AA