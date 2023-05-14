İSTANBUL- Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar gibi çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla oynanacak ''Dostlarla Akşam Yemeği'' oyununda, dört yakın arkadaşın yıllara dayanan dostluğunun içlerinden birinin diğerlerine ihanetiyle bozulmasını ve bütün dengeler değişirken, yaşadıkları ilişkinin dev dalgaları arasından boğulmadan çıkmayı başarıp başaramadıklarını seyredeceksiniz.

Oyunun yönetmeni Özen Yula, “Kırklı yaşlarının başlarında iki çift olan Karen ile Gabe ve Beth ile Tom’un bu süreçte hem yaş almayı hem de gerçek anlamda büyümeyi deneyimleyecekleri “DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ” ne tanık olmaları için tiyatroseverlerle buluşmayı beklediklerini” vurgulayarak bütün oyuncu ve ekip ile birlikte heyecanlı olduklarını belirtti.

DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ‘ nin dekor tasarımı Almila Altunsoy, ışık tasarımı Ayşe Ayter, müziği ise Yiğit Güçlü ve Yusuf Mirishli tarafından yapıldı. 17 Mayıs’ta prömiyerini yapacak olan “Dostlarla Akşam Yemeği” oyunu, 24 Mayıs ve 31 Mayıs’ta HoP’ta izleyici ile buluşacak. İleriki dönemlerde turneye çıkacak olan oyunun biletleri Hop gişesi, Biletix, Biletinial ve web sayfaları üzerinden satın alınabilir.

HABER: MERVE ELÇİ