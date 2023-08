Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çizen Doru Macera Adası, hayranlarına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çifte kutlama yaşatacak.

Doru Macera Peşinde uzun ve titiz bir çalışmanın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sevenleriyle buluşuyor.

Yapımcılığını Anibera’nın üstlendiği filmin yönetmenliğini Arkın Aktaç yapıyor. Senaryosunu Ali Salman’ın kaleme aldığı filmin eğlenceli müziklerini ise Güneş Özgeç hazırladı.

Filmin konusu

Doru, Karatay ve diğer dostlarımız, kendisine Hakem Bey diyen gizemli birinin hazırlamış olduğu oyunlara katılırlar. Oyunu kazanana verilecek olan Ormanın Kralı unvanı, en başta kimsenin umurunda değildir. Kara Takım’ın kaptanı Karatay ve Beyaz Takım’ın kaptanı Doru başta olmak üzere herkes, eğlenceli parkurların tadını çıkartmak için oyunlara başlar. Ne var ki; o, eğlenceli havanın bozulması çok uzun sürmez… Oyunlar ilerledikçe ve her oyundan sonra bir kazanan bir kaybeden çıktıkça, eğlenceli kahkahalarla başlayan oyunların yerini, oldukça ciddi yarışlar almaya başlar! Artık iki takımın da şakası yoktur. İki tarafın oyuncuları da Kral unvanını kendi takımları adına kazanmak istiyordur ve bunun için, her parkurda her rakiple karşılaşmaya hazırlardır. Fakat uğruna savaştıkları Kral Tacı, tahmin bile edemedikleri bir sürprizle gelecektir.