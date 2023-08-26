İlgi çekici hikayesi ve eğlenceli serüveni ile 7’den 70’e herkesin gönlüne taht kuran Doru Macera Adası filmi, serinin 3. filmiyle 30 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak. Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çizen Doru’nun açılan ön satışı şimdiden yoğun ilgi görüyor.

Müzikler görücüye çıktı

Televizyon ekranları kadar beyaz perdede büyük ilgi gören Doru Macera Adası yapımcılığını Anibera üstleniyor. Yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın yaptığı Doru Macera Adası’nın senaryosu ise Ali Salman imzalı. Talep üzerine açılan ön satışın ardından filmin müziklerine de ilgi büyük oldu. Filmin yayınlanan eğlenceli müziklerini Güneş Özgeç hazırladı.