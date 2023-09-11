İstanbul

Dünyada genelinde artık insanların vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya, spor sektöründe de en çok iletişim kurulan ve etkileşimle gelir elde edilebilen bir mecra haline geldi. Günümüz spor dünyasında, neredeyse sosyal medya hesabı olmayan ve açıklamalarını, transferlerini, etkinliklerini bu mecradan açıklamayan kulüp kalmadı.

Türkiye'de hem taraftar sayısı hem de tarihleriyle ülkenin en köklü kulüpleri olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, sahada olduğu gibi bu alanda da yarış halinde.

Bu kulüplerin, 2023-2024 sezonu sosyal medya hesapları, takipçi sayıları ve etkileşimleri AA muhabiri tarafından derlendi.

Galatasaray'ın X'deki takipçi sayısında 2 milyona yakın artış

En önemli sosyal medya mecralarından biri olan ve kulüplerin açıklamalarını, yeniliklerini, transferlerini, etkinliklerini açıklamak için öncelikle seçtikleri, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'de, takipçi sayısı bakımından Galatarasay'ın liderliği dikkati çekti.

Geçen sezon öncesi temmuz ayında 11,5 milyon takipçiyle en fazla takip edilen kulüp olan Galatasaray, bugün itibarıyla takipçi sayısını 2 milyona yakın artırarak 13 milyon 471 bin 745'e çıkardı ve liderliğini korudu.

Galatasaray'ın ardından ikinci olan Fenerbahçe de geçen yıl 9 milyon 400 bin olan takipçi sayısını, yine 2 milyona yakın artırarak bugün itibarıyla 11 milyon 187 bin 190 takipçiye ulaştı.

Geçtiğimiz sezon 5 milyon takipçisi olan Beşiktaş, bu sezon ise 5 milyon 629 bin 814 takipçi sayısıyla üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor'da ise geçen yıl 1 milyon 900 bin olan takipçi sayısı, 2 milyon 53 bin 131'e yükseldi.

Facebook'ta Fenerbahçe'nin takipçi sayısı arttı, Galatasaray'ın düştü

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta da takımlar arasındaki rekabet sayılara yansıyor.

Bu alanda Galatarasay'ın, geçen sezon 12 milyon olan takipçi sayısı bu yıl 1 milyon kadar düşse de sarı-kırmızılıların 11 milyon takipçiyle en önde yer alma başarısı sürdü.

Fenerbahçe'nin ise geçen yıl 5 milyon 500 bin olan takipçi sayısını, 3 milyonu aşan bir rakamla artırması dikkati çekti. 8 milyon 600 bin takipçiye sahip olan sarı-lacivertliler, bu alanda ikinci sıraya kuruldu.

Facebook'ta Fenerbahçe'yi, geçen yıl 5 milyon 500 bin takipçisi bulunan Beşiktaş, bu yıl 5 milyon 400 bin takipçiyle ve geçen yıl 997 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 1 milyon takipçiyle izledi.

Instagram'daki rekabette de Galatasaray önde

Büyük takımlar, artık video paylaşımı yapılabildiği için son zamanlarda daha da popüler hale gelen sosyal medya ağlarından Instagram'da da rekabet ediyor.

Bu alanda geçen yıl bu zamanlar 11 milyon 400 bin takipçiyle ilk sırayı alan Galatasaray, takipçi sayısını 2 milyonu aşan bir sayıyla artırarak 13 milyon 800 bine yükseldi ve liderliğini korudu.

Geçtiğimiz sezon 8 milyon takipçiyle ikinci sırada bulunan ve bu yıl 9 milyon 200 bin takipçiye ulaşan Fenerbahçe ise ikinci sıraya adını yazdırdı.

Üçüncü sırada, geçen yıl 4 milyon 900 bin takipçisi bulunan Beşiktaş, bu yıl 6 milyon takipçiyle yer aldı. Geçen yıl 1 milyon 100 bin takipçisi olan Trabzonspor ise bu yıl 1 milyon 200 bin takipçiyle Beşiktaş'ın ardından geldi.

Sarı-kırmızılılar Youtube abonelik sayısında Fenerbahçe'yi geçti

Video paylaşım alanı Youtube'da geçen yıl 2 milyon 290 bin aboneyle en fazla abonesi olan Fenerbahçe, bugün itibarıyla geçen yıl 2 milyon 60 bin abonesi olan Galatasaray'a geçilmiş görünüyor.

Sarı-kırmızılılar, Youtube'da abone sayısını 2 milyon 600 bine çıkararak liderliği ele geçirirken, Fenerbahçe 2 milyon 500 bin aboneyle ikinci sırada yer aldı.

Bu alanda Beşiktaş 1 milyon 150 bin (geçen yıl 1 milyon 10 bin) ve Trabzonspor'un da 308 bin (geçen yıl 292 bin) abone sayısına ulaştı.

Tiktok rekabeti

En yeni video paylaşım alanlarından biri olan ve kısa video paylaşımı özelliğiyle dünya çapında yaygınlaşan Tiktok'a da taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bu alanda da Fenerbahçe, Galatarasay ve Beşiktaş, resmi hesaplarını geçen yıl faaliyete koyarken, Trabzonspor ise ilk resmi hesabını bu yıl açtı.

Tiktok'ta geçen yıl 956 bin 300 takipçiye ön sırada bulunan Fenerbahçe, bu yıl 1 milyon 300 bin takipçiyle ikinci sırada yer alabildi.

Geçen yıl 638 bin 200 olan takipçi sayısını rekor düzeyde artıran Galatasaray ise 1 milyon 900 bin takipçiyle birinciliği kimseye kaptırmadı.

Beşiktaş 359 bin 800 takipçi sayısını 750 bin 500'e çıkararak üçüncülüğünü korudu. Üç büyüklerden sonra bu mecrada yer alan Trabzonspor ise bugün itibarıyla 88 bin takipçiye ulaştı.

Çok sayıda etkileşim alan transfer duyuruları

Sosyal medya sayesinde, kulüplerin takipçi sayısı ve abone sayıları kadar, taraftar ile kamuoyu etkileşimleri de ölçülebilir hale geldi. Sosyal medya platformlarından paylaşılan videolar, izlenme rekorları kırıyor. "Dört Büyükler"in, 2023-24 sezonu yıldız transferleri en çok X platformunda konuşulup tartışıldı ve etkileşim aldı.

Galatasaray'da Arjantinli Mauro Icardi ile transferi konusunda görüşmelere başlandığı bilgisi verilen 28 Temmuz'daki paylaşım, 22 milyon 900 bin görüntüleme alırken, 328 bin 700 kez beğenildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Wilfried Zaha ile ilgili 24 Temmuz'da yapılan "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin @wilfriedzaha" ifadeli paylaşım ise, 9 milyon görüntüleme aldı. Bu paylaşım 146 bin 300 beğeni aldı.

Fenerbahçe, 13 Ağustos'ta Manchester United'dan aldığı Fred'i, "Ailemize hoş geldin Fred" başlığıyla açıkladı. 9 milyon 500 bin görüntüleme alan bu paylaşım, 876 bin 600 beğeniyle ön sıralarda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic transferiyle ilgili uçak paylaşımı da taraftarın ilgisini çekti. 16 Temmuz'da yapılan paylaşım 23 milyon 200 bin kez görüntülendi ve 133 bin 700 kez beğenildi.

Beşiktaş da Milos Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain transferleriyle taraftarlarının ilgisini daha çok çekti.

Siyah-beyazlılarda 14 Ağustos'taki Chamberlain paylaşımı, 1 milyon 800 bin görüntüleme ve 34 bin 900 beğeni aldı.

Diğer bir transfer Rashica ile ilgili yapılan ve Galatasaray'ın tepki gösterdiği 16 Ağustos tarihli videolu paylaşım ise 10 milyon 900 bin görüntüleme ve 75 bin 100 beğeniyle ön sıralara kuruldu.

Trabzonspor ise X hesabında özellikle transferlere hız verdiği eylül ayında taraftarıyla etkileşim kurdu. 8 Eylül'de, "Bordo-Mavi formasıyla Nicolas Pepe geliyor" başlıklı paylaşım, kısa bir süre geçmesine rağmen 2 milyon 800 bin görüntüleme başarısı kazandı.

AA