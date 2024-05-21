Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimlerden derlediği bilgilere göre, her sene zarar eden/açıklayan ve bağımsız denetçilerce "borca batık" şeklinde tanımlanan "Dört büyükler", son yıllarda döviz kurundaki artış karşısında dahi yüksek bedelli sözleşmeler imzalamaktan imtina etmedi.

Bu sezon salt bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerine Fenerbahçe 160,2 milyon avro, Galatasaray 152,7 milyon avro harcayarak rekor giderlere ulaştı.

Beşiktaş'ın 90,1 milyon avro yükümlülük altına girdiği sezonda, Trabzonspor'un kasasından 84,1 milyon avro çıktı.

Bu rakamlara son 3 ayın (Mart, Nisan, Mayıs) hak edişleri de eklendiğinde yapılan harcamanın 500 milyon avronun üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Manchester City'nin para ödülü 134,9 milyon avro

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Manchester City'nin kazandığı para ödülünden daha fazla.

Devler Ligi'nde geçen sezonu mutlu sonla kapatan İngiliz ekibi, UEFA'dan 134,9 milyon avro para ödülü kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 10 şampiyonun kazandığı para ödüllerinin sezonluk ortalaması ise 99,6 milyon avro.

Son 10 sezonun bonservis ve ücret giderleri 3 milyar 533 milyon avro

"Dört büyükler"in son 10 sezonda aynı kalemlerdeki gideri 3 milyar 533 milyon avro oldu.

Galatasaray 1 milyar 38 milyon avro, Fenerbahçe 1 milyar 34 milyon avro, Beşiktaş 831 milyon avro ve Trabzonspor 631 milyon avro harcadı.

Beşiktaş'ta son 10 sezon

Beşiktaş'ın son 10 sezondaki rekor gideri, üst üste kazanılan 2 şampiyonluk sonrası 2017-2018 sezonunda 114,3 milyon avroyla gerçekleşti.

Bu sezon yapılan 90,1 milyon avroluk harcama ise önceki 9 sezonun 82,3 milyon avroluk ortalama giderinin üzerinde yer aldı.

Fenerbahçe'de son 10 sezon

Fenerbahçe'de 2 kalemdeki gider, 2014-2015 sezonundan bu yana ortalama 97,1 avroyken, bu sezon ilk 9 ay itibarıyla 160,2 milyon avro oldu.

Böylece Galatasaray gibi Fenerbahçe de harcama rekoru kırdı.

Galatasaray'da son 10 sezon

Galatasaray'da bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri, 2014-2015 sezonundan bu yana ortalama 98,4 milyon avroyken, bu sezon rekor giderle 152,7 milyon avroya çıkmış durumda.

Trabzonspor'da son 10 sezon

Trabzonspor'un rekor gideri, 2021-2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğun hemen akabinde geldi.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda bonservis ve futbolcu/antrenör ücretleri için 87,5 milyon avro harcadı.

Karadeniz ekibinin 9 yıllık ortalama gideri 60,7 milyon avroyken, bu sezon ilk 9 ayda kasadan 84,1 milyon avro çıktı.

Son 10 senede Avrupa'daki en iyi derece 2 kez çeyrek final

"Dört büyükler", son 10 sezonda sadece 2 kalemde 3,5 milyar avro harcamasına karşın Avrupa kupalarında pek varlık gösteremedi.

Takımların en iyi derecesi; Beşiktaş’ın 2017-2018'de UEFA'nın 2 numaralı kupası Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin de bu sezon 3 numaralı kupa Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamaları oldu.