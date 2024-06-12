Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dorçe Prefabrik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023" araştırmasında genel kategoride ilk 500'de yer alırken, kendi sektöründe ise "Demir ve Demir Dışı Metaller" kategorisinde 18. sıraya yerleşti.

Şirket, modüler çelik yapılar alanında üretim, ihracat ve uluslararası müteahhitlik faaliyetleriyle Türkiye'nin global markalarından biri olurken, 40 yılı aşkın tecrübesiyle ulusal ve uluslararası çalışmalarına devam ediyor. Prefabrik modüler yapıları mühendislik, tedarik, üretim, lojistik, montaj, alt yapı ve üst yapı işleri, test ve devreye alma dahil tüm aşamalarıyla kendi bünyesindeki mühendislerle anahtar teslim tamamlıyor.

Avrupa'nın en büyük prefabrik çelik yapı üretim tesislerinden birine sahip olan Dorçe, yerel ve uluslararası kalite standartları kapsamında faaliyet gösteriyor.

Dorçe Prefabrik, mühendislik ve müteahhitlik hizmetleriyle petrol, doğal gaz, enerji, maden, rafineri, inşaat ve savunma sanayi sektörlerine, devlet makamlarına, uluslararası örgütlere ve kar amacı gütmeyen kurumlara dünya çapında projeler gerçekleştiriyor.

Şirket, son 9 yıldır ENR (Engineering News Record) sıralamalarına göre dünyanın en büyük 250 müteahhit firmasından biri olarak sıralamada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan, "Bu başarının ardında tüm ekibimizin ve tedarikçilerimizin özverili çalışmaları yatmaktadır. Ulusal ve uluslararası arenada daha fazla başarıya imza atmak için tüm hızımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.