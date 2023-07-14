Ev tekstili markalarından Doqu Home, Katar'ın önde gelen alışveriş merkezlerinden Place Vendome Mall'da mağaza açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doqu Home, Türkiye'deki mağazalarının yanı sıra yurt dışındaki satış ağını da güçlendirmeye devam ediyor.

Yurt dışındaki son mağazasını Katar'ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Place Vendome Mall'da 620 metrekarelik bir alanda açan Doqu Home, bu ülkede ev tekstili konusunda öncü markalar arasında olmayı hedefliyor.

Resmi açılışın eylül ayında gerçekleşeceği mağazada zengin ev tekstili koleksiyonlarının yanı sıra İstikbal Yatak ve Gümüşsuyu Halı ürünleri de yer alıyor.

AA