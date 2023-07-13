Bursa

Türkiye Buz Pateni Federasyonunda da kesintisiz 22 yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Tekelioğlu, sporun Türkiye'de tanıtılması için de gayret sarf etti.

Henüz 10 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda donan havuzda paten yaparak spordaki ilk adımlarını atan 76 yaşındaki Tekelioğlu, 20'li yaşlarında arkadaşlarıyla bir gençlik kulübü kurdu. Burada spor dalındaki yeteneklerini geliştiren Tekelioğlu, aynı zamanda bu branşa meraklı başka kişileri keşfetmeye başladı.

Yıllarca sayısız kişiyi buz pateni sporuna kazandıran Tekelioğlu, federasyonun kuruluşunda yer alarak 12 yıl asbaşkanlık görevini üstlendi. Tecrübeli çalıştırıcı aradan geçen yıllara ve ilerlemiş yaşına rağmen Bursa'daki buz pistlerinde hem antrenörlere hem de sporculara eğitim veriyor.

"Sayısını hatırlayamayacağım binlerce öğrenciye paten öğrettim"

Tekelioğlu, paten hayatının doğal şartlarda oluşmuş göllerin üstünde başladığı söyledi.

Kışları soğuk olsun diye dua ettiklerini ve bu şartlar altında sporu yapmaya çalıştıklarını belirten Tekelioğlu, "1971 yılında Türkiye'nin ilk buz pateni kulübü tescil edildi. Ankara'da yıllar sonra olimpik ilk buz pateni salonuna ülkemiz kavuşmuş oldu. Sonrasında da çeşitli illerde salonlar açıldı. 1990'lı yıllarda da federasyonumuz kuruldu." dedi.

Türkiye'de patenin yabancılara göre çok geç başlamasına rağmen hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Tekelioğlu, başta oğlu Yeler Tekelioğlu olmak üzere, Deniz Erongun,Timuçin Özbükücü, Senem Donat, Gamze İyiiş gibi halen aktif olarak Türkiye'deki buz pateni sporuna hizmet eden pek çok milli takım antrenörünü ve Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) puanlama hakeminin yetişmesini sağladığını dile getirdi.

Fehmi Tekelioğlu buz pateni sporunun Türkiye'deki durumu ve geleceğine ilişkin ise şunları söyledi:

"Dünya şampiyonasına katılan sporcularımız var, olimpiyatlara giren sporcularımız var. Bunu ben başarı olarak görüyorum. Bu kadar geç başlamamıza rağmen çok hızlı bir şekilde ilerledik. Buz pateni yapmak çok güzel bir spor. Bunun içinde müzik var, dans var, eğlence var. Buz pateni çok küçük yaşta başlayan bir spor. Altı yaşından itibaren ciddi çalışmalarla bizler de olimpiyatlara, Avrupa şampiyonalarına katılabiliriz. Bu işin yaygınlaştırılması, başka şehirlere de gitmesi lazım."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Dairesi'nin açtığı buz pateni antrenör kurslarında bugüne kadar bine yakın kursiyere antrenörlük eğitimi verdiğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "40 senelik antrenörlük hayatımda sayısını hatırlayamayacağım binlerce öğrenciye paten öğrettim. Yetiştirdiğim antrenörlerin bir bölümü halen birçok milli takım sporcusunu yetiştiren üst seviye antrenörlerdir. Yetiştirdiğim patencilerin birçoğu da ulusal, uluslararası ve ISU hakemi olmuşlardır." diye konuştu.

AA