İSTANBUL- Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde su ürünleri daha çok balıkçılık av sezonunda taze olarak tüketilmektedir. Dört mevsim balık tüketmek için en iyi alternatif olarak satışa sunulan dondurulmuş balık ürünleri, ulaşılabilir ve güvenli olmasıyla da dikkat çekmektedir.

Balık ve diğer su ürünlerinin taze olduğunda da soğuk zincir araçları ile taşınması ve muhafaza edilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Fatmagül Öztürk, dondurulmuş balık ürünleri alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Öztürk: “Dondurulmuş balık veya herhangi bir ürün alırken mutlaka son kullanma tarihi kontrol edilmelidir. Marketten dondurulmuş ürün alırken ürünlerin uygun ortamda satışa sunulduğuna ve çözünmediğine dikkat etmek gerekiyor. Tüm dondurulmuş gıdalar gibi marketten çıkarken en son almamız lazım ki o süreçte herhangi bir çözülme yaşanmasın. Aynı gün içerisinde tüketmeyeceksek özel taşıma poşetleri ile taşınmalıdır. Dondurduğumuz balığı çözündükten sonra tekrar dondurmamalıyız. Bu kurallara uyulmadığı takdirde gıda zehirlenmeleri yaşanabilir. Bazı birkaç püf noktaya dikkat ettiğimizde dondurulmuş balık ürünlerini rahatça tüketebilirsiniz” dedi.

Taze balık ile dondurulmuş balık ürünlerinin besin içeriklerinin birbirine benzer olduğunu söyleyen Öztürk: “bu zamana kadar yapılan birçok araştırma, test edilen çoğu işlenmiş balık ürününün iyi kalitede olduğunu kanıtlamıştır” dedi. Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Dondurulmuş olan ürünler besin kalitesi kaybı açısından kıyas ettiğimizde daha güvenilir ve sağlıklıdır. Bu sonuçlar, su ürünlerinde güvenliği sağlamak adına dikkatli izleme çalışmalarının devamlılığını ortaya koyuyor. Balığın beslenmeye olan katkısı düşünüldüğünde yaygın tüketimin sağlanması için dondurulmuş balık saklama yönteminin hayatımıza daha fazla girmesi gerekmektedir. Dondurulmuş ürünlerin her mevsim balık tüketimine sağladığı katkı yüksektir. Balığın her damak lezzetine hitap eder tariflere dönüştürülmesi de tüketiminin artmasına katkı sağlayacaktır. Mevsimsel tüketimin önüne geçmemiz ve soframızda her daim balığa yer vermemiz bu sağlıklı ve kolay sindirilen protein kaynağından uzak kalmamamız çok önemlidir.”

HABER: MERVE ELÇİ