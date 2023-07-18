İSTANBUL- Vodafone Red ve Jolly Joker işbirliğiyle düzenlenen “Dolu Dolu Yaz Konserleri” tüm hızıyla devam ediyor. Jolly Joker Alaçatı’da sahne alan Yaşar, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Sahne performansıyla müzikseverlerden tam not alan Yaşar, yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı.

Toplam 38 konser

“Dolu Dolu Yaz Konserleri” 23 Haziran’da başladı. Şu ana kadar Alaçatı’da 9, UNIQ’te 1 konser düzenlendi. Bu konserleri yaklaşık 5.300 kişi seyretti. Ağustos sonuna kadar toplamda Alaçatı’da 30, UNIQ’te 8 konser düzenlenecek. Hakan Altun, Soner Sarıkabadayı, Buray, Gülşen, İrem Derici gibi sanatçılar sahne alacak.

HABER: MERVE ELÇİ