Ünlü manken Çağla Şıkel büyük oğlu Kuzey'le tatil pozu verdi Ünlü manken Çağla Şıkel büyük oğlu Kuzey'le tatil pozu verdi

Ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, birkaç ay önce saçlarını pembeye boyattıktan sonra maviye değiştirmişti. Ancak sonunda renkli saçlarından vazgeçerek saçlarını koyu kahverengiye boyattı.

Bu radikal değişiklikle birlikte Fox, yeni imajıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Megan Foxkimdir Adsiz

Ayrıca, Instagram hesabından bütün gönderilerini kaldıran ve uzun bir sürenin ardından kameralar önüne çıkan ünlü oyuncunun, çene ve dudak dolgularının bir kısmını erittiği görüldü.

Kaliforniya'da pijamaları ve retro Public Enemy tasarımı tişörtüyle alışverişe çıkan Megan Fox, rahat ve şık görüntüsüyle yine tarzını konuşturdu.

Kaynak: HABER MERKEZİ