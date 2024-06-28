Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 32,8428'den tamamladı.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 32,9730'dan, avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 35,2530'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 41,6960'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 primle 106,0 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, dün ABD'de yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edildi.

Analistler, ülke ekonomisindeki büyüme hızının önceki çeyreğe göre yavaşladığına işaret eden verinin yatırımcıların bu yıl faiz indirimine dair beklentilerini güçlendirdiğini kaydederek, bugün açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 75 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 seviyelerinin direnç, 106 ve 105 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.