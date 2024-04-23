Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 32,5163'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 32,5810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 34,7840, sterlin/TL yüzde 0,4 primle 40,2600'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ifade ederek, söz konusu durumun varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 35 ve eylülde yüzde 65'le fiyatlanıyor.

Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 107 ve 108'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.