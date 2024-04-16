Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 32,4265'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 32,4510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,4460, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,3590'dan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 106,4 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indiriminin tarihine ilişkin tahminlerin ötelenmeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi verilerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 seviyelerinin direnç, 106 ve 105'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.