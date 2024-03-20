Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 32,3440'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 32,3810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 35,1910, sterlin/TL 0,1 artışla 41,2480'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirten analistler, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere'de tüketici ve Almanya'da üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.