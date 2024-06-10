Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 32,3532'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,3640'dan seyrederken, avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 34,8460'tan ve sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 41,1550'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 yükselişle 105,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de işsizlik oranının yükselmesine karşın tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gideceğine yönelik tahminler güçlenirken, çarşamba günü bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak sinayallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali cuma günü yüzde 83'ten yüzde 51'e gerilerken, kasım ayı için yüzde 81'den 77'ye indi.

Öte yandan, AP seçimlere aşırı sağın damga vurması dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi haftaya yüzde 0,5 düşüşle 1,0750 seviyesinden başlarken, analistler, Fransa başta olmak üzere alınan seçim kararlarının bölgede risk iştahını törpülediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.