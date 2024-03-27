Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 32,1897'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,2310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 34,8990, sterlin/TL yatay seyirle 40,7100 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 104,3'te bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik risk iştahını baskılarken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 67'de bulunurken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da faiz indirimlerine haziran toplantısında başlama ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.