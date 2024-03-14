Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,04 artışla 32,0818'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 32,1270'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,1360, sterlin/TL yatay seyirle 41,1360'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesine karşın Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermediğini aktaran analistler, bugün açıklanacak ÜFE verilerinin enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceğinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Analistler, söz konusu verinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları verebileceğini belirterek, piyasalarda ÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,1 artış göstermesinin beklendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puanın destek, 103 ve 104 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.