Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 31,9289'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 32,0020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 35,0090, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 41,1060'dan satılıyor.

Düşüş serisini art arda 7'nci işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 102,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Ülkede yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetmesinin öngörüldüğünü anımsatan analistler, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin Fed'in atacağı adımlara ilişkin ipuçları vermesi beklendiğini dile getirdi.

Para piyasalarında ise enflasyon verisi öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75 olarak fiyatlanıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puanın destek olarak öne çıktığını, 103 ve 104 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.