Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,1541'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 primle 29,2040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 32,1360'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 37,0730'dan satılıyor.

Dün günü yüzde 0,6 azalışla 101,8 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin artan belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Dün açıklanan makroekonomik veriler Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerini desteklerken bugün gözler, bankanın enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Söz konusu verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yıl toplamda 150 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğüne dikkati çekti.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

PPK metninde, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.