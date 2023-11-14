Dün yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,5917'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,6270'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 30,6520'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 35,2020'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,6 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Fed'in enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin para piyasasındaki fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydeden analistler, bugün Fed üyelerinin yapacağı konuşmaların da varlık fiyatlarındaki oynaklığı arttırabileceğini kaydetti

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.